Junta de Caixers per al bienni 2026-2027

En el transcurs d’aquest ple extraordinari del Nou de Juliol, que es va celebrar al Teatre Municipal des Born amb tot els seients ocupats, es va donar lectura a la composició de la Junta de Caixers que presidirà les festes de Sant Joan durant el pròxim bienni 2026-2027.

Caixer senyor: Ignasi Saura

A la reunió celebrada aquest passat dilluns, convocada pel baró de Lluriach, José María de Olivar Ordis, la Junta de Caixers Senyors aprovà la designació de l’empresari Ignasi Saura Sánchez, fill de Carlos Saura Miret, i de la comare Anna Sánchez com a caixer senyor. Ignasi Saura de 30 anys, pertany a la família de can Saura del carrer del Santíssim, amb llarga vinculació a les festes de Sant Joan com a caixers senyors, càrrec que no va arribar a desempenyar el seu pare.

El seu avi, Ignasi Saura de Sintas, va presidir les festes de Ciutadella durant el bienni 1948-1949; i també van ser caixers senyors els seus concos Gabriel i Ignasi Saura Miret, els biennis 1966-1967 i 1976-1977.

Caixer capellà: Joan F. Camps

El caixer capellà és el rector de la parròquia de Sant Rafel i responsable de l’ermita de Sant Joan de Missa, Joan F. Camps Serra, amb experiència com a capellana a les festes de Menorca. Ja va exercir les funcions de representant de l’Església a les festes de Sant Joan durant el bienni 2016-2017, que Llorenç de Salort i de Salort va presidir com a caixer senyor

Pagesos, casat i fadrí

Els dos caixers pagesos són Cristòfol Moll Taltavull, l’amo de Curniola (tramuntana), fill de l’amo de Son Vell; i Miquel Torres Marquès, l’amo de Son Usina (migjorn). El caixer casat és José Enrich Arguimbau, manobre; i el caixer fadrí, Sebastià Mesquida Piris, mecànic.

Ara falta per decidir la casa senyorial que acollirà els actes protocol·laris del pròxim bienni.