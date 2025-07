Com s’elabora el compost a Milà?

Menorca ha multiplicat per quatre la recollida de matèria orgànica durant l’any 2024. No és només una dada: és el reflex d’un canvi col·lectiu en la manera de gestionar els residus gràcies a la implantació del porta a porta, i d’un compromís cada vegada més present entre la ciutadania, els comerços i les institucions. Però… què passa exactament amb aquesta fracció un cop dipositada al contenidor?

El viatge comença amb la recollida separada de la fracció orgànica amb el sistema porta a porta domiciliari o comercial, en funcionament i d’implantació progressiva des de mitjan 2023 a Menorca. Aquesta fracció —composta per restes de menjar i petits residus vegetals— es trasllada a l’Àrea de Tractament de Residus de Milà, on comença un procés natural i controlat que transforma el que abans consideràvem un residu en un recurs d’alt valor: el compost.

Així es fa el compost a Milà

Un cop arriba a la planta, l’orgànica es mescla amb restes de poda i jardineria per equilibrar la composició del material. Aquesta barreja s’introdueix als túnels de compostatge, on durant 27 dies és regada i airejada per afavorir-ne la descomposició. És en aquest entorn tancat i controlat on s’activen els microorganismes que descomponen la matèria de manera natural.

Després d’aquest primer cicle, el compost en producció passa a una fase de maduració en trinxeres, on el procés continua lentament fins a estabilitzar-se. Finalment, a la planta d’afinament, es tamisa per eliminar impureses i obtenir un compost final de qualitat. Actualment, s’està tramitant la inscripció d’aquest producte en el registre de fertilitzants estatal, amb la finalitat de poder procedir a la seva comercialització.

El resultat és un fertilitzant natural, útil per a l’agricultura, la jardineria o la millora de sòls malmesos, que tanca el cicle de la matèria orgànica i evita que aquests residus acabin a l’abocador. A més, redueix les emissions de gasos d’efecte hivernacle i substitueix fertilitzants químics.

Un gest petit, un impacte real

L’any 2024, la recollida separada de la fracció de matèria orgànica a Menorca va créixer un 307,92% respecte a l’any anterior. Aquesta dada no només marca una fita tècnica: confirma que la implicació de la ciutadania funciona i que separar bé els residus a casa té conseqüències positives reals.

El compostatge és un exemple clar d’economia circular: transformam allò que abans era un residu en una nova matèria útil, i ho feim sense sortir de l’illa. Però per continuar fent-ho bé, és fonamental que la fracció orgànica se separi correctament: sense plàstics, sense metalls, sense impropis que en perjudiquin el procés. La qualitat del compost comença amb el gest quotidià de separar bé a casa.

De la cuina a la terra, tancar el cercle és cosa de tots

Fer compost és molt més que gestionar residus: és tenir cura de l’entorn, de la salut del sòl i del futur de Menorca com a Reserva de Biosfera. Gràcies a un sistema de recollida més eficient i al compromís de la ciutadania, avui podem dir que una part important dels residus orgànics de l’illa tenen una segona vida. I això comença per un simple gest, a casa, cada dia.

Perquè els residus són cosa de tots, la gestió comença a ca nostra.