La bellesa captada al fons marí de l’Illa de l’Aire: una reserva marina plena de vida

Al voltant de la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire està creixent un moviment interessant. El Fòrum que el mes de febrer es va celebrar per recollir aportacions sobre els reptes i perills que afecten la Reserva Marina, té continuïtat i una bona resposta de participació ciutadana. Divendres i dissabte passats es va celebrar un taller sobre fotografia submarina, amb la participació d’una vintena de persones. No es tractava només de fer fotos del fons marí que envolta l’Illa de l’Aire, sinó de conèixer l’ecosistema marí i veure com la fotografia requereix una observació passiva de la natura subaquàtica.

Una morena guaita curiosa i es deixar retratar al fons de l’Illa de l’Aire.

Abans de submergir-se amb una càmera, es va celebrar una interessant sessió teòrica. Maria Elena Cefali, de l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer, de La Mola, va parlar de flora i fauna marina va donar dades del seguiment d’espècies vulnerables per la pesca. Després, Eva Marsinyach, investigadora de l’IME-Obsam, va descobrir la importància de les àrees marines protegides per a la conservació dels ecosistemes costaners. Marina Bolaños va presentar la plataforma Observador de la Mar, on tothom pot aportar dades.

Participants en el taller de fotografia submarina a la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire.

Dissabte va ser el moment d’arribar fins a l’Illa de l’Aire, que molts no coneixien, i fer algunes immersions per a obtenir imatges del fons marí, acompanyats d’un guia. Després a Punta Prima van poder compartir les fotografies i valorar l’experiència. La difusió d’aquest material és una forma també de despertar més interès per la Reserva marina i la conservació de les espècies que hi habiten, a través de la descoberta de la bellesa i de la fragilitat d’aquest espai.

Per tant, la fotografia ha estat un instrument per a obrir «un espai de reflexió sobre la importància de la preservació» i «el paper que pot jugar la ciutadania en la protecció i seguiment».

S’ha d’estar molt atent per a descobrir on s’amaga un peix.

Abraham Calero, coordinador tècnic de MARE, ha posat l’accent en què «la fotografia t’obliga a prestar atenció al que estàs veient i així permet captar en imatges l’estat de conservació del mar balear, la seva bellesa i amenaces i veure la necessitat de prendre partit a favor de la seva conservació».