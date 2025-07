Jaleo dels petits i xocolatada dels més grans as Castell

Les festes de Sant Jaume sempre han reservat moments previs al primer toc perquè els més petits puguin fer la seva festa. La tradició de vestir els gegans i especialmente la festa de l’escuma estan pensats per a ells. En el programa d’enguany hi ha tres nous tallers familiars. El regidor de Festes, Miquel Alzina, explica que l’Ajuntament ha volgut impulsar la participació de pares i fills en activitats que puguin compartir. I així han sorgit tres tallers prou interessants, tots ells amb la plaça de l’Esplanada com espai públic privilegiat.

El primer taller va ser el de jocs infantils tradicionals, organitzat per sa Xaranga. Es tracta de mostrar com s'ho passen de bé els petits amb els jocs que a vegades s'obliden sota el poder de les pantalles. El segon taller va ser dilluns amb el títol «Aprèn a fer una coca de ses festes», una coca bamba. L'organització d'aquesta activitat correspon a la Cooperativa del Camp, amb la participació de Marisa Pons d'Algendaret Nou. I ahir, el tercer taller familiar, per fer cavallets de cartolina, amb la coordinació de Bota Jove. Després del taller, la part més divertida, amb la presència de les autoritats: es van repartir les canyes verdes i amb la música del jaleo, els cavallets de cartó van aprendre a botar. La jornada d'aquest dimarts es va tancar amb la xocolatada del club de jubilats, que estrena nova junta.