Dos mil anys a Ihalor omple Santa Eulàlia

«Dos mils anys a Ihalor» va omplir l’església de Sta Eulàlia. El muntatge escènic i musical sobre fragments de la història d’Alaior va agradar i va emocionar al públic assistent.

Al llarg d’una hora i mitja, el dia 6, se van succeir escenes de diferents etapes amb interpretació de peces musicals de l’orquestra i cor. A partir d’un text de l’arxiduc Lluís Salvador referit a l’Alaior del XIX com a introducció, van aparèixer foners de la prehistòria, una cort medieval de la fundació, els pirates saquejadors del XVI i XVII, un John Armstrong de les dominacions, un representant dels personatges locals com Marc Martí, i va tractar-se la Guerra Civil i l’arribada del turisme i del moment actual.

L’acte estava emmarcat en la celebració dels 30 anys del Fòrum 3r Mil·lenni i dels 25 anys del Centre d’Estudis Locals d’Alaior.

L’esforç d’autors i artistes

El guió previ va ser elaborat per Llúcia Pons Olives a partir d’una síntesi de la història d’Alaior de Miquel À. Marquès Sintes. El guió va ser teatralitzat per Fàtima Anglada i musicat per Antoni Pons Morlà.

En la part de producció, atrezzo i audiovisuals va destacar la feina de Lluís López, Sebastià Ameller i Martí Andreu.

Val la pena fer referència a tots els actors i actrius que hi van intervenir. Fàtima Anglada, Paula Pérez, Manolo Obrador, Nesto Cardona, Josep Esbert, Elena Benítez i Bego Bonet i Pau Sintes. I les joves i fillets: Aina Gomila, Elna Santisteban, Gibet Riudavets, Nil Gómez, Pia Villena, Kira del Campo, Marcel Ameller, Clara Pons, Mel Reurer, Ona Gómez, Maria López.

El cor i l’orquestra

El cor va estar format per: Peggy Cuerva, Isabel Ferrer, Maria J. Florit, Celi Gomila, Eva Gomila, Joana Gomila, Caterina Juanico, Tere Mascaró, Marga Mir, Tere Pons, Maria Riudavets, Juana Sintes, Joana Torres, Mónica Triay, Marçal Ameller, José Carbonell, Orestes Carreras, Iker Damas, Nico Guasch, Ponç Mercadal, David Moll, Isaac Olives, Tolo Pons, Sebastià Sans, Dani Sintes, Toni Triay, Llorenç Valls.

I l’orquestra estava integrada per: Pau Gomila, Clara Vivó, Maria Sánchez, Lluriac Ferrer, Francesc Pons, Rosalia Verger, Gisela Ameller, Mar Gomila, Gibet Pons, Martí Camps, Maria Vidal, Marc Villalba, Toni Pons, Andrea de Novo i Iker Montes.