Nou bienni, nova Junta de Caixers de Sant Martí: qui és qui?

Es Mercadal estrena enguany una nova Junta de Caixers pel bienni 2025-2026. Presentada el passat novembre arran de la celebració del Sant Martí d’hivern, la qualcada serà encapçalada per Joan Palliser, l’alcalde del municipi, i els pròxims dos anys també el caixer batle. Comptant els sis membre de la junta, hi qualcaran fins a 62 caixers.

Es dividiran en dues tandes de 52, corresponents als dos dies de festa, i continuant amb la tendència de participació dels últims anys. 46 seran homes i 16 dones, sent una al·lota la cavallera més jove de la qualcada de dissabte. Es tracta de na Mónica Garriga que, nascuda el 2009, ara té 16 anys. Diumenge ho serà Toni Febrer, de 14 anys i nascut el 2011. D’altra banda, el caixer més gran serà en Cristòfol Fedelich, de 66 anys.

Qui és qui de la Junta?

En primer lloc, Roser Vinent serà la fabiolera, l’encarregada de demanar permís al batle per començar el replec. Mercadelenca, de 22 anys, serà la primera vegada que faci de fabiolera a les festes de Sant Martí, tot i que ja ha ocupat aquest mateix càrrec cinc vegades a les de Sant Nicolau.

Tot seguit, Marc Martí serà el caixer casat. També des Mercadal, té 32 anys i és la primera vegada que forma part de la Junta des Mercadal, encara que ja havia estat el fadrí de Sant Nicolau. Duu 14 anys qualcant per Sant Martí, així com a altres festes d’arreu de Menorca: Sant Joan, Fornells o Es Migjorn.

Tot seguit, Maria Guerrero serà la caixera fadrina. Igual que els altres integrants, és des Mercadal i debutca com a membre de la Junta de Caixers, però té una llarga experiència com a cavallera a les festes patronals. Va començar amb 14 anys, ara en té 26, i no s’imagina «viure les festes sense muntar un cavall», de fet, com explica, tenia aquesta idea ja des de molt petita. També ha participat en les qualcades de Sant Antoni i de Sant Nicolau.

Finalment, José Fullana, del lloc de Bini Seguí, serà el caixer pagès. És l’únic de la nova junta que sí que havia format part abans de la Junta, va ser caixer fadrí. Qualca des del 2002 i, tot i la seva experiència, té les mateixes ganes de sempre: «Ho vull gaudir molt, sobretot el moment que més gaudeixo és el caragol i l’entrega de canyes».

Llorenç Sales, primera vegada de capellana a Sant Martí

Llorenç Sales serà enguany la capellana de Sant Martí, substituint Joan Tutzó. És des Migjorn i serà la primera vegada que participi en les festes des Mercadal, convidat pel rector de la parròquia del poble. Així mateix, dalt del cavall i exercint de caixer capellà, té una llarga experiència. En total, ha participat fins a 17 vegades a les festes patronals menorquines. A Sant Cristòfol, les festes del seu poble, hi ha qualcat vuit vegades. Així mateix, ha participat tres vegades a Sant Bartomeu i dues a les de Sant Lluís, a les de Fornells i a les de Maó.

Actualment, és el rector de la parròquia de Mare de Déu del Carme i de Sant Francesc de Maó. En ser demanat per com afronta la seva primera participació a Sant Martí afirma que ho espera amb «il·lusió i ganes», amb la intenció de gaudir dels seus protocols i de les particularitats de la festa.