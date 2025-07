Joan Palliser: «Seré el tercer caixer batle que hi ha hagut a la meva família»

Joan Palliser és el tercer membre de la seva família que participa en les festes de Sant Martí com a caixer batle. Després del seu pare i de la seva germana, que van ser anys abans regidors de l’Ajuntament, serà el primer que ho faci essent batle des Mercadal. La covid va truncar el que havia de ser el seu debut a la qualcada, però amb la renovació de la Junta de Caixers tindrà una segona oportunitat.

És la primera vegada que surt com a caixer batle des Mercadal, però és també la primera vegada que qualca?

—Sí, exacte, és la primera vegada que participaré en la qualcada i ho faré encapçalant-la, amb el suport de la corporació i l’honor de representar al poble des Mercadal. És una responsabilitat, però em sent molt encoratjat pels veïns. Qualcar a les festes patronals moltes vegades ve intrínsec amb el càrrec de batle a Menorca.

Com ha estat el procés d’aprendre a muntar a cavall? Quan va començar a practicar?

—Des del primer moment em vaig sentir molt còmode dalt del cavall. Vaig començar a entrenar el febrer a Sa Creueta, as Migjorn, i em vaig sentir a gust dalt de l’animal.

Començava de zero?

—No, a casa sempre he estat molt en contacte amb els cavalls, n’hem tingut algun.

De fet, soc la tercera persona de la meva família que surt com a caixer batle de Sant Martí i el primer essent batle pròpiament. El meu pare, regidor des Mercadal, ho va ser quan jo era petit, i la meva germana fa un parell d’anys, també com a regidora de l’Ajuntament. A més, el meu germà també hi sol sortir.

Què espera d’aquests dies?

—No sé com els viuré, perquè fins que no ets allà moltes vegades et costa imaginar-ho.

Això sí, segur que seran moments de molta emoció, per viure amb la gent popera i els veïns des Mercadal, que es viuran amb molta intensitat.

Quin creu que serà el moment més especial d’aquests dies?

—Jo crec que serà quan el dissabte capvespre em venguin a recollir de casa dels meus pares. Quan fas la convidada i venen els teus familiars i amics. També crec que quan m’entreguin la canya i la cullereta al final del jaleo de diumenge serà un moment molt especial per recordar.

S’hauria imaginat mai damunt un cavall per les festes abans de ser batle?

—Estava previst que en l’anterior mandat, abans de les eleccions de 2023, fos jo el caixer batle. Concretament, el 2022, però la covid ho va canviar tot. Com que durant dos anys no hi va haver festes de poble els càrrecs es van allargar. L’escollit pel PSOE, que ho havia de fer el 2019 i el 2020, només ho va fer el primer any. Un cop passada la pandèmia, es va decidir que les festes de 2022 les presidís ell.

Què desitja per les festes de Sant Martí d’enguany?

—Gaudir molt de tots els moments que em presenta la festa dalt del cavall, que els mercadalencs també xalin molt i que tot surti com toca i sense cap incident.