Música i festes patronals, una dupla imprescindible

«No es podrien entendre les festes patronals menorquines sense la música», assegura amb convicció Litus Arguimbau, director de la Banda de Música des Mercadal. Els passos dobles, les jotes, les cançons populars i fins i tot algun tema més modern marquen el ritme d’unes celebracions que, sense aquest acompanyament sonor, perdrien part de la seva ànima. A Sant Martí, com era d’esperar, la banda hi té un paper protagonista.

«La música té un component social molt important», reivindica Arguimbau, que destaca l’impacte emocional de veure més d’un centenar de músics damunt l’escenari. La seva presència és constant: des de l’arribada dels gegants fins als passacarrers, la diana florejada, les completes i molts altres moments que omplen de vida els carrers del poble.

Però és sens dubte durant els jaleos quan la música esdevé llenguatge col·lectiu i element essencial de la festa. «Al principi, aquest acte era simplement un concert de la banda, on s’interpretaven diverses peces i els cavalls ballaven al seu ritme», recorda el director. «Ara, però, ningú concep un jaleo sense la zarzuela que coneixem com la cançó del Jaleo».

Caliu i festa

Enguany, la Banda de Música des Mercadal celebra vint anys del seu embrió. Va ser l’any 2005 quan un grup de músics locals, units per les ganes de fer música i dinamitzar la vida cultural del poble, van oferir el primer concert conjunt. Aquella iniciativa va ser l’origen d’allò que, tres anys més tard, es convertiria en l’agrupació actual. El 2008 van adoptar el seu nom actual i el 2009 es van incorporar de manera oficial a les festes de Sant Martí i Sant Antoni.

Litus Arguimbau dirigint.

Des de llavors, la trajectòria ha estat ascendent. «El nombre de músics ha anat creixent any rere any, arribant al centenar el 2024», explica Arguimbau. La majoria són joves mercadalencs formats a l’Escola de Música del poble, però també s’hi sumen músics d’altres punts de l’Illa que venen a ajudar puntualment. «Aquest any hi haurà 13 incorporacions noves, totes provinents de la nostra escola», detalla orgullós el director. Una dada que evidencia la bona salut del projecte, la implicació del jovent local en la vida musical del poble i la importància del seu paper dins les festes de Sant Martí.

Més enllà dels dies grans, la música també té un paper important en els actes previs a la festa, fent caliu i començant a animar l’ambient. Es tracta del musical que organitza la Banda de Música cada estiu en col·laboració amb l’Escola de Música i Dansa des Mercadal i el cor de gòspel Moments a Cor.

Enguany, l’obra triada ha estat «The Greatest Showman», una aposta ambiciosa que es va estrenar els dies 10 i 11 de juliol. «Portàvem des de principis de gener orquestrant, ideant i assajant», assegura Arguimbau, que va exercir com a mestre de cerimònies i gran showman de l’obra. L’espectacle va comptar amb 80 músics, 40 cantaires i 50 ballarins, tots ells amateurs.

Així doncs, què representa la música per a Sant Martí? És molt més que un acompanyament. És caliu, festa, rigor, emoció i comunitat. I, sobretot, és qui marca el ritme d’un poble durant els seus dies de festa.