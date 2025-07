Es Mercadal viu Sant Martí amb devoció

Es Mercadal ha gaudit d’una primera jornada que es caracteritzà per la calor, amb una sensació tèrmica de 41 graus durant el primer toc de fabiol, i la gran quantitat de gent que va rebre el poble. Hi havia ganes de bulla després d’un any d’espera.

El preludi va tenir lloc el migdia, amb la sortida dels geganters des Mercadal, amb en Martí i na Maria, amb la Banda de Música i la batucada de Batumba.

Ja el capvespre, tot era a punt per donar el protagonisme a la qualcada. La fabiolera, Roser Vinent, arribà a les portes de les cases consistorials minuts abans de les 17 hores. Allà l’esperaven membres de la corporació municipal, amb el primer tinent de batle, Tóbal Pons, al capdavant. Precisament, va ser ell l’encarregat de donar permís per sonar el primer toc de fabiol. La sonada va provocar l’esclat al carrer i donava pas a la Banda de Música, que dirigeix Litus Arguimbau, per iniciar un passacarrers, igual com els gegants.

A partir d’aquell moment començava el replec de cavalls. La primera a sumar-se a la comitiva va ser la caixera fadrina, Maria Guerrero, qui rebé la bandera de mans de Tóbal Pons. Ho va fer ben emocionada, confessant que exercir aquest càrrec era el seu somni des de petita que ara es feia realitat. Un moment que volgué dedicar especialment al seu pare, desaparegut, lamentant que no pogués presenciar aquest moment tan especial.

A poc a poc es va anar configurant la qualcada, tot recorrent carrers i places, fins que hi van ser la cinquantena de cavalls que la van formar. Els darrers a incorporar-se, com sempre, van el caixer capellà, Llorenç Sales, que exerceix el càrrec per primera vegada as Mercadal, i en darrer lloc, el batle, Joan Palliser.

Amb la filera blanc-i-negra al complet, ja tothom esperava el moment més espectacular d’aquest primer dia de Sant Martí. A la plaça Constitució, centenars de persones feien el compte enrere per a l’inici del jaleo. Va ser a les 19.23 hores, amb l’entrada del caixer capellà i el caixer batle i l’inici de les primeres notes festives a càrrec de la Banda des Mercadal.

Incidències

Durant la primera meitat del jaleo, una jove va ser traslladada a l’Hospital Mateu Orfila després d’haver patit un cop al cap. En principi no semblava greu, però es va remetre al centre hospitalari per a descartar possibles lesions internes. A part d’aquesta actuació, la Creu roja havia realitzat sis atencions, totes elles per petites contusions i trepitjades.