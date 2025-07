Es Mercadal xala i bota per Sant Martí

Es Mercadal ha viscut aquest diumenge el dia gran de les festes de Sant Martí amb intensitat, bulla i emoció. Els protagonistes, com era d’esperar, van ser els cavalls i els seus cavallers.

A primera hora del matí, encetant un nou dia de festa, la Banda de Música des Mercadal feia sonar la diana, mentre la jove fabiolera iniciava el tradicional replec pels carrers del poble. Tancaven la comitiva, com marca el protocol, la capellana, Llorenç Sales, i el caixer batle, Joan Palliser, que s’estrenava enguany en el càrrec.

Amb la qualcada completa i la plaça Constitució plena de gom a gom, els cavallers van fer una primera volta de rigor. La música no va començar a sonar fins que Sales i Palliser van entrar a la plaça. Així es va donar pas a tres voltes de jaleo marcades per la calor, però també per l’alegria compartida i la complicitat entre cavallers i públic.

Mentrestant, a cotxeries i portalades, els veïns celebraven amb berenars festius, amics i familiars. «S’han de viure aquests dies amb intensitat, són dos dies a l’any», deia el jove Eric Llabrés. Al seu costat, Ramon Orfila destacava «la il·lusió» de poder gaudir de Sant Martí any rere any.

Sense incidents greus

Així mateix, per a Joan Palliser, aquest ha estat el seu debut com a caixer batle. Des del cavall, es mostrava satisfet i agraït per sentir-se «molt còmode i ben acompanyat pels membres de la qualcada». També expressava el seu alleujament pel bon desenvolupament del cap de setmana: «És un descans no haver de lamentar incidents molt greus». Tot i això, no oblidava la jove que va haver de ser traslladada a l’Hospital Mateu Orfila per una contusió durant el jaleo de dissabte, ni l’incendi forestal declarat a Binieml·là la matinada de diumenge.

Tanmateix, segons la Creu Roja, la jove va ser atesa per precaució, i durant tot el cap de setmana només es van registrar 27 ferits lleus, principalment per contusions o cops de calor.

Amb el jaleo completat i les canyes verdes ja repartides, només va quedar per remarcar la caiguda, sense conseqüències, de la capellana, que es va recuperar de seguida. Després, la qualcada, ja sense cavalls, va ser acompanyada per la banda de música fins a la missa de caixers. I, amb les completes acabades, el darrer toc de fabiol va acomiadar Sant Martí fins a l’any que ve.