Homenatge a la mar pel mestre d’aixa Jaume Llompart

Sis embarcacions de l’associació Amics de la Mar de Menorca van participar el passat dijous dia 17 en un acte en memòria del mestre d’aixa recentment desaparegut Jaume Llompart Sastre (1944-2025). Diferents membres del col·lectiu que presideix Evarist Coll van navegar amb les seves embarcacions, que lluïen una tela negra en senyal de dol, fins a la bocana del port de Ciutadella i situant-se en ringlera es va procedir a una tocada de corn en un emotiu acte de comiat enmig de la mar.

La mort del veterà mestre d’aixa Jaume Llompart ha estat molt sentida entre la comunitat d’amants de les embarcacions de llenya i la seva desaparició representa una gran pèrdua, sobretot pel mestratge que encara gaudia entre moltes persones. Per aquest motiu, l’associació Amics de la Mar de Menorca no va dubtar un moment en expressar el seu condol i record en les pàgines d’«Es Diari» i també en les xarxes socials, però no es volia quedar només amb açò. «La junta directiva de l’entitat va decidir arran de la seva mort fer-li un homenatge un poc especial, al que vam convidar a la seva família, consistent en anar unes embarcacions a la boca del port de Ciutadella i fer una tocada de corn a la seva memòria», assegura Evarist Coll, president d’Amics de la Mar de Menorca.

Llompart va rebre la Carta de Mestre Artesà Honorífic.

Relació

L’entitat que promou la conservació del patrimoni marítim de l’Illa i la navegació a vela llatina ha mantingut durant anys una estreta relació amb Jaume Llompart, que ha estat l’artífex del manteniment de les embarcacions del col·lectiu i un referent en un ofici tradicional que, a poc a poc, va desapareguent. En aquest sentit, Evarist Coll assenyala que «des de fa molt de temps mestre Jaume Llompart estava arreglant les nostres barques i també s’encarregava del seu manteniment, donat que era un dels darrers mestres d’aixa de l’Illa, tot i que en queda algun. Sabia del seu ofici perquè el va aprendre de molt jove, era capaç de construir una barca de fusta amb les seves mans, el que ens sembla una gran cosa. A més, es tracta d’un ofici que es perd i, per tant, també es perdran les barques de fusta que queden a Menorca. Tot açò va en detriment sempre del patrimoni marítim de l’Illa», assenyala Coll.

Trajectòria

Conegut al port de Ciutadella per en Met, Jaume Llompart tenia 14 anys quan va aprendre l’ofici de mestre d’aixa, amb els seus mestres Joan Cerdà i Jesús Melis, i amb 22 anys va construir el primer llaüt, el «Sant Rafael». El 1971 va iniciar una nova etapa obrint el seu taller a la colàrsega del port de Ciutadella, Astilleros Llompart.

L’octubre de 2017, va veure culminada la seva trajectòria amb la concessió per part del Consell insular de la Carta de Mestre Artesà Honorífic en reconeixement de la seva prolífica i meritòria carrera professional. El gener de 2020, Amics de la Mar de Menorca li va retre un homenatge per una vida dedicada a la conservació de les barques clàssiques.