La festa de l’escuma diu adeu a Sant Martí

Es Mercadal va posar ahir punt final a les seves festes patronals amb les darreres activitats del programa d’enguany. A les dotze del migdia, començava la festa de l’escuma al pati de l’escola CEIP Mare de de Déu del Toro. A més, hi van tenir lloc activitats infantils per a fillets majors de set anys, que continuarien ja a la tarda. De la mà de l’agrupació Sa Xaranga des Migjorn, es van posar en marxa jocs populars, també per als més petits.

Noticias relacionadas Se aplazan los fuegos artificiales de Es Mercadal por la alerta de riesgo de incendio Sense focs artificials Els focs artificials, però, no es van poder tirar. Com ja preveia l’Ajuntament des Mercadal en el programa de festes, aquest acte corria el perill de ser cancel·lat degut a les condicions meteorològiques, concretament a les elevades temperatures i al vent. I així va ser. Ahir a la tarda, el consistori ho va comunicar a les seves xarxes socials, tot apuntant al fet que Menorca es troba en el nivell 4 d’alerta per foc, el màxim. De moment, ajornen els focs artificials per avui, però només en cas que el nivell disminuís a risc 1 o 2.