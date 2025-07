100.000 euros recaptats per preservar Menorca

La Gala Benèfica de Menorca Preservation s’ha consolidat com un esdeveniment de referència dins l’agenda filantròpica i ecologista. El passat 17 de juliol va tenir lloc la seva quarta edició, congregant fins a 240 persones a la Fortalesa de La Mola, totes elles «enamorades de l’Illa i dels seus valors naturals», segons expliquen des de la fundació.

Es van recaptar més de 100.000 euros, que, com apunta Rebecca Morris, presidenta de l’entitat, es destinaran a «projectes clau per a la preservació dels entorns naturals de Menorca». Entre les prioritats, destaquen la conservació marina, l’agricultura regenerativa i la lluita contra la contaminació per plàstics.

A banda dels tiquets, la principal font de recaptació va ser la subhasta benèfica que es va dur a terme durant la gala. S’hi van oferir un total de 7 experiències i premis exclusius, cedits per empreses compromeses amb els valors de la fundació. A més, en el sorteig benèfic es van rifar 10 premis més, donats de manera altruista per altres entitats i empreses.

Accions de preservació

Durant l’acte també es va presentar la memòria de resultats del 2024. Al llarg de l’any passat es van impulsar 23 projectes en col·laboració amb 9 organitzacions locals. Prop de 2.000 persones van participar en les activitats organitzades per la fundació i 1.000 infants van reforçar la seva connexió amb la natura.

A més, 37 empreses locals van rebre assessorament tècnic per reduir l’ús de plàstics de la mà de Menorca Preservation, i es van reciclar 2.600 kg de xarxes de pesca descartades gràcies a les diverses iniciatives de PescArt Menorca, entre altres fites.

Amb tot, la fundació continua treballant per aconseguir suports i impulsar projectes mediambientals a l’Illa, cercant «herois ambientals locals» que ajudin a «preservar la singular bellesa natural i els espectaculars ecosistemes marins de Menorca».