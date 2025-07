Una colcada de Sant Jaume amb més de 80 cavallers

Al voltant de 83 binomis, una xifra sens dubte rellevant, comptant caixers i cavallers, a més dels dos fabiolers –un per jornada– ompliran de salts, festa i espectacle els dos dies de colcada de Sant Jaume 2025 (dijous dia 24 i divendres dia 25).

I en total, vuit cares configuren la Junta de Caixers de la present edició de les Festes des Castell, dins la qual Mariano Escanero Victory, com passés el 2024, destacarà com el caixer més veterà.

Amb l’afegit que Escanero, quarta generació de la seva família que pren part al ‘jaleo’ de la població que alberga el primer sol d’Espanya, sortirà aquest any a la colcada en condició de caixer batle, segons li va traslladar Lluís Camps mig any enrere (en lloc de Miky Borrás, caixer batle el passat 2024). El seu pare i el seu avi ja van exercir aquest rol; a més, destacar que ja són 22 anys en què Escanero Victory forma part de la colcada.

Al costat invers, pel que fa a la cara més jove de la colcada des Castell, aquest honor aquest 2025 l’ostentarà Clàudia Bosch Capó, nascuda el 2014.

La Junta de Caixers de les Festes de Sant Jaume 2025, renovada respecte a fa un any, es completa de la manera següent; als citats Mariano Escanero i Clàudia Bosch, se sumen Jaume de la Puerta com a caixer fadrí; i el seu pare, Bartolomé de la Puerta Sevilla, com a caixer casat, i qui al seu torn ha reemplaçat, pràcticament a última hora, Pere Payeras, que havia estat el designat d’inici.

Sara Andújar serà la primera caixera vocal; Javier Merenciano, el segon caixer vocal; Miquel Orfila, el caixer pagès; i Jaume Denclar, el caixer capellà.

Pel que fa als fabiolers, un any més, encara que aquest per última vegada, seran Cristina Fullana Díez –va començar el 1988– i Toni Sans Cardona –es va estrenar el 1996. Com és habitual, es reparteixen un dia cadascun per dur a terme la seva tasca (Toni ho farà el 24; Cristina, el 25), després de diversos lustres compartint aquesta funció, període en què a més han format una pedrera que garanteix relleu i futur a la seva tasca.

Aquest factor és, sens dubte, el que atorga més significat i emotivitat si és possible a la colcada des Castell d’aquest any.

Full de ruta

D’altra banda, el full de ruta dels caixers i cavallers per aquest Sant Jaume 2025 començarà el dia 24 amb l’esmorzar de les 8 del matí a la Plaça des Mercat, convidats per l’Ajuntament. A les 10 hores serà el primer toc de fabiol, després del qual la Junta de Caixers farà el tradicional recorregut i visita a associacions i entitats locals; a les 15.45, començarà el replec de sa colcada.

El dia 25, per a les 7.45 hores, s’ha programat el replec. A les 10.45, pujada a l’església per assistir a la Missa de Caixers, que començarà cap a les 11. Al migdia ho farà el jaleo, al qual seguiran, a la tarda, la beguda de Caixers, les carreres al port (20 hores) i després, l’últim toc de fabiol. Gloriós Sant Jaume per a tothom!