Cristina i Toni, en el seu darrer toc de fabiol

Toni Sans y Cristina Fullana, a punt per la Festa

Sant Jaume 2025 serà especialment emotiu per a Cristina Fullana Díez i per a Toni Sans Cardona, els dos caixer fabiolers que, després de lustres exercint aquesta funció i d’haver forjat un planter eficaç que assegura el futur, s’acomiaden en l’edició d’aquest any.