Pilar Pons, elegida castellufa de s’any

Alaiorenca de naixement, però des Castell d’adopció, la glosadora Pilar Pons, com una picada d’ullet a aquesta condició i als seus molts anys d’enllaç i vincle amb la població, ha estat designada en el marc de les Festes de Sant Jaume d’aquest 2025 Sa Castellufa de s’any.

De fet, és més d’un quart de segle el que Pons acumula residint a la localitat que s’alça a tocar del port de Maó, on és molt participativa en diverses activitats d’índole social. Així, durant dotze anys ha estat vicepresidenta del Club de Jubilats des Castell, cosa que ha compaginat amb la seva tasca d’escriptora i com a membre del grup de teatre. A més, actualment Pons és integrant del «Deixem lo dol».

Pel que fa a la glosa, per la qual destil·la una gran afició, és un camp en què es va iniciar el 1997, quan aleshores l’Associació de Veïns de Sant Lluís va promoure un curset sobre la matèria. Va ser aquest el punt de partida perquè Pilar Pons esdevingués una de les primeres glosadores de Menorca.

Una activitat i afició que ha desenvolupat tant a nivell local com a diferents enclavaments de la geografia estatal com Catalunya, Euskadi, València...

Vam contactar-hi hores després de la seva elecció com a Castellufa del 2025, que va tenir lloc la tarda-nit del dissabte 19. «Va ser una gran sorpresa», admet la nostra protagonista sobre un reconeixement que ve a posar en valor el seu compromís i implicació amb la societat des Castell, on resideix des de fa 26 anys –actualment en té 85.

«Sí, he fet moltes coses pel món de la cultura des Castell, entre balls, gloses, cantant amb ‘Deixem lo dol’, amb el Club de Jubilats...», enumera Pons, que malgrat la seva edat segueix fent coses, «doncs no m’agrada estar parada».

En aquest sentit, s’afanya a donar un consell a altres jubilats o a la gent que s’acosta a aquest estatus; «que no es quedin aturats», ja que «hi ha moltes activitats» per entretenir-s’hi. «No entenc les persones que una vegada es jubilen, es queden a casa avorrides i no saben què fer», insisteix.

La seva elecció com a Castellufa de s’any, tan inesperada «com a emotiva», farà d’aquest Sant Jaume 2025 «unes festes més especials». «Sant Jaume sempre és especial, però aquest any ho serà més», abunda sobre això.

«Em sento castellufa i m’encanten les festes de Sant Jaume; m’emocionen molt el primer i darrer toc de fabiol; abans m’acostava als cavalls, ara m’agrada veure’ls, però des de certa distància», afegeix Pilar Pons, castellufa de s’any del 2025.