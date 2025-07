Un campament per conviure amb la diabetis

Una quinzena de joves d’entre 10 i 14 anys protagonitzen el segon campament d’educació diabetològica que ha organitzat l’Associació de Persones amb Diabetis de les Illes Balears (Adiba) que des del passat dilluns i fins aquest divendres es celebra a les instal·lacions de Biniparratx, a Sant Lluís. «Aquesta vegada el campament es fa a Menorca perquè també hi ha fillets diabètics d’aquesta illa, a més perquè sigui una experiència diferent per als fillets mallorquins d’anar a una altra illa», assegura la presidenta d’Adiba, Margalida Riutort.

Els campaments d’estiu són una de les opcions més idònies durant el període vacacional per als més petits de casa, perquè d’aquesta manera poden gaudir d’uns dies de lleure, diversió i esport. En el cas dels joves amb diabetis compten amb diferents propostes de campaments especialment adaptats per la seva patologia repartits per Espanya i recomanats per a un públic d’entre 7 i 17 anys. El campament que es fa aquesta setmana a Biniparratx és un d’ells.

Des de fa més de 40 anys, Adiba realitza campaments i colònies d’educació diabetològica, consolidant-se com única a Balears que fa aquesta activitat específica i fonamental perquè tots els fillets i adolescents amb diabetis puguin gaudir d’uns dies d’activitats. Aquests campaments són els espais idonis perquè puguin intercanviar experiències i aprendre sobre la seva patologia, sent el seu objectiu principal la millora de la seva autonomia i desenvolupar aspectes fonamentals com la responsabilitat i la seva capacitat per gestionar la seva diabetis. Així, descobreixen que no són els únics que han de fer glucèmies, injectar-se insulina o controlar els hidrats de carbó.

Per altra banda, compten amb la participació de professionals sanitaris, com endocrines, pediatres, infermers, psicòlegs, dietistes i nutricionistes, especialment format que els ajuden i els formen en aspectes fonamentals.

Margalida Riutort assenyala que els fillets amb diabetis fan les mateixes activitats que en qualsevol campament per a joves, com jocs, tallers i nedar, però amb una part d’educació diabetològica. «Hi ha personal sanitari, pediatres endocrins, infermeres, nutricionistes, que fa que els fillets tenguin un major control i que siguin autònoms amb la seva malaltia. Quan un veu que altres fillets fan les mateixes rutines com tu sobre la malaltia, com pesar cada menjada, l’administració de la insulina, entre ells fa que es normalitzi, perquè en la vida diària cada un ho viu sol amb la seva família», subratlla.