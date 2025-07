Receptes amb formatge de Menorca a Alaior

Fer valdre el producte local és una tasca constant, i el Consell Regulador de la D.O.P. Maó-Menorca ho sap bé. Fa gairebé vuit anys que, amb aquest objectiu, col·labora amb l’Associació de Mestresses de Casa d’Alaior per dur a terme mostres de cuina amb el formatge com a protagonista.

L’edició d’enguany va tenir lloc ahir, en el marc dels Mercats de Nit d’Alaior. A la plaça del Ramal, les integrants de la junta de l’associació van muntar una paradeta on oferiren una selecció de plats freds preparats amb formatge menorquí, tant tendre com semicurat, cedit pel Consell Regulador a través de l’Ajuntament del poble.

Les elaboracions, fetes per vuit dones jubilades, compartien una condició: no requerien cocció. «Les hem fet totes crues», explicaven les cuineres, tot i reconèixer que hi havia una petita excepció: uns bunyols de formatge tendre fregits al moment, preparats amb ou i pa remullat amb llet.

Receptes fredes

El menú es completava amb un pudin de formatge, canapès de pa de motlle amb formatge i codony, un paté de formatge amb nous, tomàtic sec i tonyina, així com una greixera de carn picada i formatge.

Per tant, van exhibir un recull de receptes que, any rere any, repeteixen amb entusiasme i dedicació, tot i la limitació de no disposar de cuina als espais del Centre Cultural d’Alaior, on fan les preparacions.

«Són moltes hores de feina i esforç», recordaven les protagonistes, que van passar tot el dia elaborant les receptes per compartir-les amb veïns i visitants. Finalment, com a les altres edicions, els fons recaptats es destinaran a una entitat o associació del municipi.