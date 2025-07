L’estrena d’una nova Junta de Caixers de Sant Antoni: qui és qui?

Fornells té enguany una nova Junta de Caixers. Renovada pel bienni 2025-2026, es va presentar el passat gener, per Sant Antoni d’hivern. Aquesta vegada estarà encapçalada per na Maria del Mar Triay, com a caixera batlessa, sent la vicepresidenta de la Junta Local de Fornells.

En total, la qualcada estarà formada per 61 caixers, 50 dissabte i 50 diumenge, mantenint-se així la tendència de participació seguida els últims anys. Tanmateix, hi haurà 41 homes i 20 dones. El cavaller de més edat serà en Bartolomé Martí amb 81 anys, nascut el 1944, i el més jove, en Sergi Pons amb 14 anys, del 2011. Inici de bienni Isaac Triay repeteix com a fabioler de Sant Antoni, ja ho va ser l’any passat i té una gran experiència en aquest sentit. Amb 27 anys, ja fa 17 anys que surt dalt de l’ase i demana permís per començar la festa. Forneller, el 2009 va decidir fer-se fabioler, una de les seves grans il·lusions. Noticias relacionadas El pregó de Sant Antoni, a càrrec de tres fornellers vinculats al mar Más noticias relacionadas Tot seguit, na Carme Guasch serà la caixera fadrina. La fornellera de 22 anys serà membre per primera vegada de la Junta de Caixers, però du qualcant des del 2016. La passió pels cavalls li ve del seu avi qui, ja des de molt petita, la duia a veure el jaleo des de la vorera, i de la seva mare. Tot i això, però, és la primera de la seva família en muntar. D’altra banda, Marc Riera serà el caixer casat. Nascut a Fornells, té 39 anys, munta a les festes des del 2006. La d’aquest bienni serà la tercera vegada que participi com a membre de la Junta de Caixers: va ser caixer fadrí el bienni 2007-2008, i també el 2011 per substituir una baixa, així com caixer batle el 2015-2016. Amb 18 anys d’experiència a les festes de Sant Antoni, no sap escollir un moment especial de la celebració: «Tots són emocionants i diferents, els vull viure amb intensitat i en tot moment acompanyat de la meva família i amics». Tot seguit, el caixer pagès serà Pere Allès. Natural de Ciutadella, serà la primera vegada que surti a les festes de Fornells. Sempre havia participat a la qualcada de Sant Joan, però ara viu al lloc de Son Tema. També és la primera vegada que forma part d’una Junta de Caixers. Per tant, les festes de Sant Antoni d’enguany són una incògnita per ell: «Estic molt nirviós, tot és nou. Serà la primera vegada que em vindran a cercar». Finalment, Joan Camps serà aquest any el caixer capellà de Fornells, rellevant així a Llorenç Sales. De 36 anys i natural des Castell, Camps és rector a Ciutadella, a les parròquies de Sant Joan de Missa i de Sant Rafel. Amb aquesta participació, diu que «ja supera la trentena» i explica haver participat, des del 2015, en quasi totes les festes patronals.