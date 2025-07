El pregó de Sant Antoni, a càrrec de tres fornellers vinculats al mar

El Castell de Sant Antoni de Fornells acull cada any un dels moments més emblemàtics de les festes del poble: el pregó. Veïns i visitants s’apleguen dins el recinte emmurallat per escoltar les paraules del pregoner, en un ambient carregat d’expectació i emoció. La cita d’enguany ja està fixada per avui fosquet, a les 20.30 hores. I qui tindrà l’honor de pronunciar el pregó? Aquest any, la resposta és en plural. Els encarregats de donar el tret de sortida a les festes seran Pepe Oltra (41), Marc Riera (39) i Iñaki Portella (13), tres fornellers units per una mateixa passió: la mar, element essencial en la identitat del poble.

Tot i la diferència d’edat, els tres comparteixen no només l’amor pel mar, sinó també la disciplina i la dedicació als esports nàutics. Haver crescut a tocar de la badia de Fornells, un indret privilegiat per a la pràctica esportiva, hi ha tingut molt a veure. «Amb la protecció i la badia que tenim a Fornells, a nivell d’esports aquàtics és un lloc gairebé únic al món», asegura Pepe Oltra. Ho diu amb coneixement de causa: ha recorregut mig planeta damunt d’una taula, des de Fiji fins a Mèxic, com a membre de la selecció espanyola de paddle surf.

Tots tres han trobat un punt de suport fonamental en el Club Nàutic de Fornells. Marc Riera, actual membre de la seva Junta Directiva, va formar part de l’equip preolímpic de windsurf després de passar per l’Escola Balear de l’Esport i competir a nivell estatal.

Per la seva banda, Iñaki Portella —el més jove— destaca que el Club ha estat clau en el seu recorregut fins a pujar al podi dels campionats insulars i autonòmics. Però no només ha estat l’ajuda del club, sinó els referents del poble, els que han funcionat com a motor per seguir endavant. «Érem petits i vèiem un pescador del poble, de nom Tolo, sortir a navegar cada dia, fins i tot quan bufava tramuntana. Tenia una disciplina impressionant; va ser el nostre motor». Així descriu Pepe Oltra un dels seus grans referents. I confessa: «A dia d’avui, cada dia me’n record d’ell».

Pepe Oltra, de 41 anys, competint amb paddle surf.

Per als tres esportistes, preservar la memòria dels més grans és essencial, sobretot en èpoques com les festes, quan els records familiars afloren amb més intensitat. «Me’n record de quan era petit i anava amb l’avi i l’àvia a s’Algaret a mirar des de la finestra el jaleo», relata Iñaki amb emoció. No només es rememoren moments personals, sinó també la memòria col·lectiva de totes aquelles persones que han format part de la festa al llarg dels anys. Marc Riera reconeix que, tot i que la seva família no és gaire de cavalls, recorda perfectament els capellans i pagesos de quan era petit, ja que «sempre ha viscut la festa de ben a prop i amb un gran sentiment».

Aquest any, els fornellers deixaran de viure la festa des del carrer per fer-ho des de la paraula, com a pregoners. Tot i que encara ultimen els darrers detalls, tenen clar que el seu discurs tindrà la mar com a protagonista. «La idea és intentar que els joves es vinculin a la mar, que vegin que hi ha molts camins per conèixer el món, i que l’esport és un d’ells», conta Pepe Oltra. Els tres coincideixen en el fet que, de moment, «la il·lusió per tenir aquesta oportunitat és més gran que els nervis que genera», però tenen clar que «és possible que arribin quan s’apropi més el dia del pregó».

No volen centrar el discurs en els seus mèrits i reconeixements com a esportistes, però son molts els que han aconseguit fins al moment. Iñaki Portella acumula diversos podis en categories de base i ha estat campió en competicions destacades com el Trofeu Sant Antoni i el Gumersind Riera. Marc Riera, més enllà de la seva etapa a l’equip preolímpic, ha continuat vinculat a la competició en regates de creuer, consolidant una trajectòria marcada per la constància. I Pepe Oltra, després de competir arreu del món, s’ha endinsat en el món del foil, una modalitat emergent que, segons ell, és «ideal per a les Illes Balears».

Iñaki Portella, de 13 anys, competint en la seva especialitat, el windsurf.

En definitiva, el pregó d’enguany serà una mirada compartida cap al mar, però també cap a la identitat d’un poble que ha crescut a recer de la seva badia. Com diu Marc Riera, «per jo, la mar ho és tot. És el que em carrega les piles, el que em dona confiança. La mar fa que les hores volin, sigui navegant, mirant-la o contemplant un temporal». Una passió que els tres pregoners han viscut des de petits i que, aquest 25 de juliol, compartiran amb tot un poble.