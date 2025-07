Es Castell gaudeix d'una segona jornada festiva amb Sa Davallada i els cavalls

Es Castell va viure aquest divendres plenament el segon dia de les seves festes patronals, tot i la incertesa a primera hora per l’evolució de la meteorologia, amb la celebració de la Missa de Caixers, Sa Davallada i el jaleo amb la participació de setanta-cinc cavalls. L’animació també va estar present durant el dia a les diferents casetes de la fira instal·lada a l’Esplanada.

La pluja matinera del dia de Sant Jaume va retardar l’inici de la segona jornada de les festes patronals des Castell, fenomen meteorològic que el vespre anterior havia condicionat el jaleo amb la supressió d’una volta dels cavalls i una versió més reduïda de la ‘samba’ a càrrec de la Banda des Migjorn Gran, amb la posterior cancel·lació de la revetlla programada a l’Esplanada. No obstant açò, la gent tenia ganes de festa i durant hores va continuar amb la diversió en els bars de l’Esplanada.

Aquest divendres matí, el panorama no era més encoratjador, la pluja va tornar a fer acte de presència, fins que sobre les 9 del matí es va aturar, donant pas perquè José y sus Muchachos toquessin les notes musicals de la diana florejada fent un recorregut pels carrers Victori i Gran amb el retorn a l’Esplanada, un itinerari que no va poder comptar amb la participació dels gegants Jaume i Roser ni tampoc la dels capgrossos.

Davant l’incertesa a causa de les inclemències meteorològiques, el caixer batle Mariano Escanero no podia amagar la seva preocupació que quedava reflectida en la seva cara, mentre que una altra figura essencial de la qualcada, com és la fabiolera, en aquest cas la històrica Cristina Fullana, expressava la seva tristesa a l’espera de si la meteorologia permetria prosseguir amb la festa i, en el seu cas, viure després de quatre dècades, la seva darrera experiència com a fabiolera de les festes de Sant Jaume.

Finalment, la comitiva formada pels membres de la qualcada i les autoritats, encapçalades pel batle Lluís Camps, la presidenta del Govern Marga Prohens i el president del Consell Adolfo Vilafranca, amb l’acompanyament de la parella de gegants i l’Agrupació de Músics de Menorca, va sortir des de l’Ajuntament cap a l’església del Roser, on van arribar a les 11 hores. A l’interior del temple, el caixer capellà Jaume Denclar va concelebrar la Missa de Caixers, amb el repartiment de l’aigua-ros als assistents a la missa, mentre la fabiolera Cristina Fullana sonava per darrera vegada la tonada «S’aigua-ros».

Mentrestant, a l’exterior del temple la gent esperava l’inici de la popular Sa Davallada: n’hi havia que formaven grupets i xerraven entre ells, altres es fotografiaven amb els seus fills menors al costat de la parella de gegants, i també n’hi havia que asseguts contemplaven la facècia.

Un d’ells era en Joan Gomila Torrent, un santlluïser de naixement amb prop de noranta anys damunt les espatlles, que des dels quatre anys i mig resideix as Castell. Amb l’autoritat que li concedeix l’experiència viscuda, assegurava que la tamborinada de Sant Jaume, és a dir, les tempestes curtes i fortes al mateix dia de la festivitat o, en altres casos, uns dies abans o posteriors, no eren un fet infreqüent com ha pogut conèixer durant la seva prolongada vida.

Sa Davallada

A les 11.45 hores, en Jaume i na Roser van deixar de custodiar l’entrada de l’església del Roser i es van posar al mig del carrer, un quart d’hora després arribava l’agrupació musical dirigida per Jordi Orell, mentre aquest indret s’anava omplint de gent, animant l’espera amb càntics festius. Cap a les 12.10 hores, es va encendre la potent traca que anunciava l’inici de Sa Davallada, amb la comitiva formada pels gegants amb la colla de geganters, l’Agrupació de Músics de Menorca interpretant les conegudes i festives «Frases menorquines» per amenitzar la caminada, els caixers i cavallers i les autoritats locals i convidades. Un itinerari en què més d’un del públic que omplia les voreres de la baixada va rebre, seguint el costum festiu, l’impacte de l’aigua llençada des de les finestres de les cases.