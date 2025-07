Fornells s’encén amb la festa

Fotogalería

Fornells ja ha donat el tret de sortida a les seves festes patronals. Aquest capvespre, Isaac Triay Moll ha fet el primer toc de fabiol per iniciar la formació de la qualcada. La comitiva ha recollit la caixera sobreposada, Carme Guasch, i ha recorregut els carrers acompanyada per la Banda de Música des Mercadal. Amb el caixer capellà Joan Camps i la caixera batlessa Maria del Mar Triay al capdavant, han tornat al Local Social, on l’alcalde Joan Palliser ha fet el lliurament de la vara de comandament. Les completes marquen el pròleg del jaleo esperat a la plaça de s’Algaret, viscut amb intensitat.