Ferreries exposa la bandera més antiga de Sant Bartomeu

L’Ajuntament de Ferreries ha donat a conèixer aquesta setmana que llueix a la Sala d’Actes del Consistori «la bandera més antiga que es conserva de les festes de Sant Bartomeu, datada de principis del segle XX».

Ha estat revisada i tractada per la Galeria Retxa de Ciutadella. Des de l’Ajuntament expliquen que «aquesta peça històrica presenta, per una banda, la imatge del nostre patró Sant Bartomeu, i per l’altra, l’escut de Ferreries, simbolitzant la unió entre tradició i identitat local».