Les festes de Sant Antoni amb la mar com a testimoni

Les festes de Sant Antoni han tornat a omplir aquest cap de setmana Fornells. Amb la mar com a testimoni, cavalls, veïns i visitant han gaudit un any més dels dies grans del bell poble mariner.

Amb la diana a càrrec de la Banda de Música des Mercadal a primera hora del matí, Fornells s'ha despertat avui per gaudir d'una nova jornada festiva. Després del replec, poc abans de les onze del migdia, tota la qualcada ha anat a cercar les autoritats al local social de Fornells. Tot baixant el carrer de ses Escoles, els ha esperat la Missa de Caixers a la parròquia de Sant Antoni.

El replec, amb el fabioler al capdavant de la qualcada | Katerina Pu

Mentrestant, pels carrers del poble, la gent ha gaudit de la tranquil·litat, de l'ombra que es pot trobar en els seus privilegiats racons i de la brisa mariera que tant s'anhelava, tot i la duresa del sol. Així, per la naturalesa turística de la vila de la costa nord de l'illa, s'han pogut trobar fornellers, menorquins i forans.

Els veïns s'han assegut a la fresca amb familiars i amics, companyia que caracteritza les festes de qualsevol poble de l'illa. «Fa un estar d'àngels», ha afirmat un dels fornellers que descansava al carrer amb la coca bamba encara a la mà. «És un gust venir aquí any rere any a viure les festes de Fornells», ha explicat un mercadalenc que, amb la filla que viu al poble, gaudeix de viure-ho com un més. Ell mateix ha recordat, amb la perspectiva que donen els anys, que temps enrere, «no hi havia tanta gent», ni tampoc tants cavalls: «La festa ha crescut molt, jo he arribat a veure 3 o 4 cavalls al jaleo i pels carrers de Fornells, fins i tot cap».

Tots els cavallers, a la missa de caixers, en una foto de familia | Katerina Pu

Així mateix, de la festa també en formen part els estiuejants de fora de Menorca, els que volen conèixer la celebració amb curiositat i els que ja tenen una segona llar a Fornells.

Aquest últim cas, per exemple, és el d'unes germanes londinenques, que fa ja quasi dues dècades que tenen una segona residència al nucli. La tradició i la passió amb la qual «ho viuen els menorquins» és el que més els agrada.

Un jaleo amb 50 cavalls

Amb passió, precisament, ha esclatat la plaça de s'Algaret quan ha començat el jaleo. Ha estat gairebé les 12.30 del migdia quan la caixera batlessa i el caixer capellà s'han obert pas dins la multitud que els esperava. Així, al ritme de la Banda des Mercadal, ha arrancat el jaleo amb més gust a la mar de tota Menorca.

La plaça de s'Algaret, plena per a viure el darrer jaleo | Katerina Pu

Així mateix, la calor a la plaça ha estat intensa, però la brisa marina ha tingut el poder d'alleugerir una cita que, segons la Creu Roja, s'ha desenvolupat amb molt poc incidents i amb el consol que tots ells han estat lleus.

Tot seguit, ha arribat l'entrega de les canyes verdes i, un cop acabades, la comitiva s'ha dirigit al Castell de Sant Antoni per a la tradicional convidada de l'Ajuntament. Després, ja amb la caixera batlessa a casa seva, a la parròquia de Sant Antoni s'ha celebrat el darrer toc de fabiol.