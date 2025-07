Trenta-sis caixers a les festes de Sant Cristòfol des Migjorn

Les festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes, des Migjorn Gran, comptaran aquest cap de setmana amb una qualcada formada per trenta-sis caixers i cavallers i presidida pel caixer batle Paco Martí Salas. Tant el dissabte com el diumenge sortiran trenta-quatre cavalls, mentre que prop de 40 policies locals reforçaran la seguretat durant les festes patronals.

El caixer batle Paco Martí estarà acompanyat de la caixera fadrina Pilar Martí Riudavets, el caixer casat Javier Martínez Triay, i el caixer capellà Llorenç Sales Barber, a més del fabioler Lito Vinent Riudavets.

Per altra banda, Josep Sales Taltavull, Mar Vinent Huguet i Gemma Pons Huguet són amb 14 anys cada un els tres membres més joves de la qualcada, mentre que Joan Marquès Pelegrí repeteix com a cavaller de més edat, amb 62 anys, i ja suma 46 participacions en la festa.

El tradicional sopar de vesins serà el dimecres a les 21 hores al pla de s’Església i el divendres a la mateixa hora hi haurà el pregó a càrrec de Maria J. Portella.

Protocols

Hi haurà uns canvis que afecten els protocols de Sant Cristòfol de Ses Corregudes com que la bandera de Sant Cristòfol estarà present a Sa Plaça en les tres voltes del jaleo i no només en les dues primeres, com s’havia fet fins ara. A més, es durà a terme una petita modificació en el recorregut de la qualcada.

Després de les festes es farà una trobada de caixers per fer un balanç del seu desenvolupament i crear una comissió que pugui revisar els protocols.