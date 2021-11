Tantes cases per llogar

ja mos fugen de control...

Cadascú fa lo que vol

com es temps que ara mos fa,

que amb s'assumpto, així com va,

canviarem es protocol,

es turisme arribarà

en s'estiu per prendre es sol

i en s'hivern per esquiar.

Talment es futur visible

serà aixines d'inaudit,

i en traurem tot es profit

d'una manera sensible,

però sols serà possible

amb es passaport covid.

Airbnb comercializa casas de cerca de 1.500 anfitriones menorquines

Una granizada cubre de blanco Ciutadella

Cómo funcionará el pasaporte covid para entrar en gimnasios, bares de copas y restaurantes