Sa tarifa no és gens clara

si es preus s'han de congelar, que mos pot arruïnar sense cap recurs d'empara, p'ro es hotels tenen sa vara i amenacen de tancar per l'Imserso... no per ara.





Fa estona que hi ha es cartells, s'estructura, en part, està, p'ro sa pols s'escamparà per cadascun des cantells; s'amenaça ve a rampells, deu dies han de durar ses obres que es fan as Pla... sort que és es Pla de Fornells.