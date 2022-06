Sa festa donarà es sus

amb es seus actes tan bells, si no giren es penells sant Joan serà un abús... I, amb tot, dec ser un poc il·lús de com pensen es cervells: sabem trobar cent vaixells i no trobarem cap bus?





Ell es temps ja no és lo que era, que es clima ha estret un pern, tenim un estiu etern si botam sa primavera, i, així, d'aquesta manera, s'aprèn a viure a l'infern.