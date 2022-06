Ara es be ja està vetlat,

que sa nit ha fet prou via, as carrers fa companyia i a ses cases du s'esclat. Visquem amb intensitat tots es moments d'aquest dia i compensi, s'alegria, es dos anys d'adversitat.





I és que fa tanta d'estona... I ara mos diuen açò! Vuit-centes mil places dona per dir lo dolent i bo: si es be un poble il·lusiona, pensar en tanta gent fa por.