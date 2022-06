Es primer toc de fabiol,

es Be que el món encaptiva, es pas de sa comitiva, es reflex d'un protocol... Baix de sa capa des sol no hi ha una festa tan viva: sa bandera espera altiva es cavalls, es caragaol...





Amb sa manera d'escriure jo non pretenc de misser, que no sigui un quiriè quan sa festa toqui viure, i sant Joan siguin un somriure com es de s'Homo des Be.