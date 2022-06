Per aire hi ha prou esperes

o inclús no se pot volar, i ni bus ni taxi hi ha per terra a ses carreteres; quan quedam per ses voreres només mos queda la mar, i es vaixells que ara han d'entrar venen plens com a pasteres.





Sigui un o altre procés, sigui estiu o sant Joan, turistes venen i van que ja passa de s'excés deu esser que es Bucaners enguany ells no atacaran.