S'acaben tots es camins

enc que siguin molt llarguers i aquest que ho ha estat més exagerarà es destins; Ciutadella ja hi és dins i vibra bé i al revés per s'encesa des festers i pes munt de mallorquins.





Dematí avui m'he aixecat per comprovar si res falla... No sé si està ennivolat o ja és es cap que s'encalla, cap a llevant he mirat i no veig es sol que balla.