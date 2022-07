Tant de beure gin anglès

mos ha fet 'nar vora vora, i tota Menorca implora que faguem cosa de pes, p'ro s'illenc no sap fer res... Ell, idò, ja era ben hora que vengués més gent de fora per fer beure vi francès.





Aquest vi tan selectiu deu ser obra d'un gendarme, que no sigui falsa alarma com es producte explosiu i, com a gust primitiu, tornem beure aigua del carme.