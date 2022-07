Tot procés té evolució

amb més o manco fortuna, qualcun l'afrontam tot d'una, d'altres no tenen perdó... Sa resistència és un do que a voltes és oportuna: n'hi ha molta a sa vacuna, però poca a sa calor.





Tothom està molt estàtic dins de qualsevol envit, i ja dubt des meu neguit. què deu ser més problemàtic, si és així com va es covid o com va es canvi climàtic.