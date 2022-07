És un jove adolescent,

no un talibà de Mahoma, que amb es seu mòbil per ploma ha actuat massa imprudent, i amb es seu acte inconscient sa conseqüència ell emploma, que per mor d'aquesta broma ara és tot un delinqüent.





Que no s'exageri es cas, no sempre és podreix sa poma i no escampem més s'aroma de qui passa pes sedàs, que s'incendi a sant Tomàs també va ser un poc de broma.