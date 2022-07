Si es posa prou energia

es turisme as final creix, i sa construcció reneix per posar-se prest al dia, p'ro no tot és alegria per poder fer gros es feix i poder dir lo mateix de tota la pagesia.





Si volem sembrar i collir no ho posem a caramull, quan sa diferència bull es respecte és es camí i així podrem construir es nostro món amb orgull.