Es fum al cel s'encamina

per arribar a estats suprems, i es veu des des dos extrems de sa terra menorquina, enc que es foc no té doctrina i a voltes no hi som a temps, val més que cremi es fems que no el camp o sa marina.





El món no és color de rosa i hi ha coses imprevistes, manobres, fusters, lampistes, ell hi són per qualque cosa, p'ro ses obres fan més nosa quan molesten es turistes.