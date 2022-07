Sembla tota una proesa,

un hotel tan sostenible, amb excel·lència visible, amb caràcter de noblesa... Així amb Le seva Blanquesa aquest nou luxe és possible, emperò sols disponible p'un nivell alt de riquesa.





Ell no és gaire meritori que es rics en puguin fer ús, no seria gaire abús posar com a obligatori: qui l'empra de dormitori que mos subvencioni es bus.