A Menorca mos confon

que sa casa es ven només an en Juan, en Jean i en John, no an en Joan, que hi viu més... Que ho comprin es estrangers! Que comprin en nostro món! As final, ses coses són per as qui té més doblers.





A hora de sa veritat, actuam pitjor que es ases, es Consell barata vases per deixar es mateix retrat, que vol sa mobilitat sols pes qui compra ses cases.