Es turisme mos ha empès

a un sol procés estival, sa dependència és total maldament ja perdi pes, i és que encara no hem entès que aquest turisme no val: de gent en ve ben igual, mensenes no gasta res.





Però perdre economia no mos pot fer tant de mal com perdre en un sol dia una persona cabal, un referent cultural i un pou de sabiduria.