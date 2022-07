Reacción institucional en la fachada de la Biblioteca

El artículo del pasado sábado, hacía referencia a la fachada de la Biblioteca Pública de Mahón «Can Mercadal», que daba pena en general del abandono institucional, que necesitaba restaurarla para que quedara en perfectas condiciones, ya que se trata de uno de los edificios mas emblemáticos...Recomiendo apreciado lector, lo vuelvas a leer.

Vatuadell cent llamps, el pasado fin de semana, un obrero de una empresa nacional, se dedicó a restaurar la ventana de mares y la columna de la entrada de la misma (ver fotos publicadas)...Bravo por la decisión tomada desde el Consell Insular, según de fuentes bien informadas. ¡Bien! Pero esperando que deje la fachada en perfectas condiciones.

Reciente he recibido un correo, o sea un e-mail, de O.Ll. asiduo de mis artículos, cosa que le agradezco de todo corazón, que voy a trascribir con su permiso:

“Bon día José

Abans de res, benvingut altre vegada a ses informacions per es Diari i ja que hi som, aprofitar per fer proposta, i per si ho troba oportú, fer-ne publicació.

Fa estona que volia comentar amb "es mochilero" dos temas preocupants, entre molts altres, que Mô está que fa pena....

Es primer cas, fa referencia a s'enllumenat des párking de sa Sinia des Cuc, ara mateix, hi ha, al manco, 12 focos apagats.

Es problema, es que ho he comunicat, varies vegades dins es darrers 12 mesos, que va començar amb una filada, i encara no s'ha detectat cap intervenció.

Es vespres d'hivern, fa por, és tenebrós, i a s'estiu, vaja imatge donam a sa gran quantitat de gent que hi passa....pensa que part peatonal está ben a les fosques. Inclús hi falten punts de llum nous, per enllumenar sa preciosa sinia de la Plana i es parc per Gent Gran ( que molts l´empren de pipican....mal fet!!)

S´altre cosa, que tampoc em vull embolicar de més, seria sa quantitat de cotxos en estat de abandonament, que hi arriba a haver per sa ciutat, i no son pocs.

Començant per sa sinia mateix, ja n'hi ha minim 3 o 4, pero vas per sa zona de Avinguda Menorca, i está plè.

També hi vaig donant parte, pero poca cosa fan, també es ver, que un "pardalet" em va dir que no tenen puesto per deixar-los, però punyeta, es carrers de Mô no han der servir de dipòsit municipal. No trobes?

En fi. Si sa proposta es bona, estic disposat a enviar-te alguna foto i tot.

Salut per molts anys José”

Estoy totalmente de acuerdo con O., que la falta de luz en lugares públicos da una sensación de abandono por parte de Dalt la Sala ¡Mal! y en cuando a los coches abandonados, con la falta de espacio, o sea, aparcamientos, los incívicos ciudadanos, no deberían dejarlos tirados en la ciudad. ¡Mal! Mi pregunta es ¿se denuncian y se cobran las multas? En caso contrario esto parece el Far West.

José Barber Allés

Mochilero

