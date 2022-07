Cada dia és com un forn,

p'ro més calenta és sa dada d'anar amb barca a fer s'estada a Fornells i es seu entorn; ell açò és com un suborn quatre euros sa calada... ...més costava anit passada es poder seure an Es Born.





S'aigua haurem de restringir, és cosa que no es manlleva, i es consum, més tost, s'eleva com ho podem mantenir? Noltros, si volem fer treva, podríem beure d'aquí i, es qui a s'illa ha de venir, pot dur s'aigua de ca seva.