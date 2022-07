Es veu que és un mal procés,

que la cosa va xereca, puja es preu de sa hipoteca i puja es preu des doblers; davant des gallots banquers sa gent és gallina queca, i quan es banc vol més teca es poble ha de donar més.





Valga'm Déu, s'ajuntament que perd s'ingrés quiosquer, jo no sé com ho ham de fer per no anar tan malament, de lo que ha quedat pendent, si és doblers que ham de mester, ell resulta que també l'haurà de pagar sa gent.