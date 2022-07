Que cada mot me consoni

com cavall que ha de botar, i a Fornells vull desitjar que s'alegria ressoni, bones festes, sant Antoni, sant Antoni de la mar.





No estarem mai a recés si hem de tocar dalt la glòria, i seguim sa trajectòria que no permet retrocés, quan volem 'turar es procés mai podem cantar victòria, que tenim sa moratòria i vint hotels butic més