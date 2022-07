Fer un rècord és sempre obert,

i es tres mesos registrats tots es graus són superats tant as sol com en cobert, tal volta és aquest concert que atreu tots aquests magnats i es iots tenen amarrats: venen a cercar el desert.





Que no hi perdem tots sa pell, que es termòmetre no embauma, i perquè no sigui un trauma feim sa festa de nivell: que tengui tot Es Castell un bon dia de sant Jaume.