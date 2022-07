Ell sa nostra illa muda

amb ses barques amarrades, amb ses parcel·les comprades amb sa calma que hem perduda, una tradició rompuda, empreses arraconades, propietats estrangerades i Menorca mal venuda.





As final, he fet s'alè quan es cotxo he carregat, i creis-mes que m'ha costat pes dipòsit posar ple... Sí, elèctrics volem ser, p'ro sense electricitat.





Estudiant, què és què desitges quan tresques tots es penyals? Vas darrera es animals i deixes sa feina a mitges, que poses un peu en fals i voles com ses baldritges. (Ara desitj i desitges que te curis tots es mals)