Ara toca Ferreries

que problemes d'aigua hi ha, perquè ja van fer avaries quan s'aigua van enterrar, ara, idò, as cap de tres dies li toca es ressuscitar.





I clapeix s'ajuntament mentres s'aigua no prospera, tot es poble està a l'espera que torni s'abastiment, idò, què fa ara sa gent? Deu passar una canera! Ca! fa com es temps enrera i se'n va a rentar as torrent.