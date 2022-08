S'ordenació mos permet

regular un poc es consum, que tot es gastar i fer fum i mos cau de retaulet, per acabar de fer net, sembla que serà es costum, ses apagades de llum també es faran per decret.





Seguirem es protocol i tendrem es llum 'pagat, però es turista indignat encara tendrà consol, perquè sa posta de sol no va amb electricitat.