Ciudadanas preocupadas por el Medio Ambiente

Estamos pasando uno de los veranos más calurosos desde hace años, las lluvias han desaparecido de nuestra Isla, los bosques y caminos están secos como un bruc...Hay ciudadanos muy preocupados, para que cualquier chispa no pueda pegar fuego...los hay todo al contrario, que no se dan cuenta que tirando botellas de plástico, latas vacías, restos de cartones, plásticos en general, etcétera, por las carreteras, caminos, pueden provocar incendios, además de atentar contra en Medio Ambiente...El último exponente ha sido el fuego provocado en la planta de Milá, donde uno de sus vertederos se incendió, debido a la explosión de una bengala marítima o un aerosol arrojado a la basura, según las primeras averiguaciones, aunque también pudo ser por el proceso de fermentación que sufren los mismos residuos…posiblemente de un aerosol o bengala, vatuadell cent llamps, arrojados por algún incívico ciudadano.







He recibido un wasap, de M.B., quien junto a una compañera - amiga, tienen la sana costumbre de ir a caminar por varios lugares de nuestra Isla...y me comentaba que desde es Camí de Biniarroca hasta Trepucó, se habían encontrado todo tipo de basura y entre las dos la iban recogiendo. No pensaban en la cantidad de residuos que iban a encontrar y tuvieron que parar a un ciudadano que circulaba en coche, quien paró el vehículo para darles un par de bolsas de basura dónde depositar “els fems”, animándolas o sea, aplaudiendo su acción cívica, retirando la porquería que habían arrojado a la carretera…

Ellas me comentan que es Camí de Cavalls, estaba limpio, lo peor fue el tramo de la carretera por la cual circulan los vehículos que seguramente tiran esos residuos, “costa tant cuidar Ca Nostra???”.

¡Bien por estas ciudadanas! y ¡Mal, muy mal, por los que arrojan esta basura! ...Seguro que estas dos ciudadanas, tienen su hogar impecable y los que se dedican a arrojar, hecho una mier…







Cambiamos de situación, ya que A.C., una ciudadana que suele habitar por la estación de buses, de Mahón, se me ha quejado del mamotreto de WC, instalado por el Ajuntament de nuestra ciudad, que lleva muchos meses sin que funcione, para que lo puedan usar los ciudadanos, cerrado con cadenas, ha sufrido vandalismo, ya que por desgracia es un punto de encuentro, de muchos indeseables...¡Mal, señores de Dalt la Sala, retírenlo de una vez! ...Recuerdo que no hace mucho unos turistas depositaron la pertinente moneda y por supuesto no se abrió...No entendí lo que decían, pero pienso que se acordaron de la madre de alguien, por la cara que ponían...Si vivim coses veurem, espero pronto no ver este mamotreto de WC... esperando que la gente sea más cívica sin arrojar basura a diestro y siniestro.







Resulta que el bar de la estación de buses, está cerrado sin servicio a los usuarios del servicio público ¡Mal!... Lo que recomiendan los políticos, es usar el bus ¡Bien!







José Barber Allés

Mochilero