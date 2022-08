Aquest estiu és immens

en sequera i en calor, però as poble d'Alaior cap canícula no el venç, és, amb aquest temps propens, cada gota de suor una felicitació pes dia de sant Llorenç.





No podem girar cap prisme si sa gent fa s'embalum que hem de poder fer consum i no caure dins s'abisme, que depenem des turisme i també de si hi ha llum.





An açò no hi ha qui ho salvi, que perdem s'enteniment, si s'illa no és coherent no és estrany que s'encalvi, que de tot sabrem fer estalvi manco en quantitat de gent.